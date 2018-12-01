У Ковальчука обнаружили опасную инфекцию

Хоккейный клуб Los Angeles Kings проиграл с разгромным счетом 1:4 Calgary Flames в матче регулярного чемпионата НХЛ, после того как российский легионер Илья Ковальчук не смог принять участие в игре в связи с инфекцией в ноге. Об этом сообщил главный тренер Kings Уилли Дежарден, пишет «Р-Спорт».

По словам журналиста Fox Sports Джона Розена, инфекция в лодыжке «никак не связана с тем, что случилось на льду». Отмечается, что трудно определись, сколько времени уйдет у хоккеиста на восстановление.

В настоящее время Los Angeles Kings занимает последнее место в турнирной таблице НХЛ после 25 матчей, имея в активе 19 очков.