Матч «Енисей» - «Ахмат» оказался под угрозой срыва

Сегодня, первого декабря, матч между футбольными командами «Енисей» - «Ахмат», который должен пройти в Красноярске, может не состоятся из-за погодных условий.

В официальном Twitter футбольного клуба «Енисей» приводятся слова делегата матча 16-го тура чемпионата России. По его словам, при такой низкой температуре одна из команд может отказаться от матча. Он написал, что идет подготовка к проведению игры между командами «Енисей» и «Ахмат», следующий замер температуры будет произведен за час до начала матча.

«В случае, если температура будет ниже -15 градусов, то по регламенту одна из команд может отказаться выходить на поле», - заявил делегат.

Начало игры запланировано на 14.00 по московскому времени.

Как сообщает ТРК «7», на матч между командами «Енисей» и «Ахмат» было продано около семи тысяч билетов.

По прогнозу синоптиков, в Красноярске ожидается переменная облачность, небольшой снег. Скорость ветра будет составлять 5-10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха установится на отметках от -15 до -17 градусов.