UEFA завела дело против «Спартака» из-за выходки фаната

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дело дисциплинарного характера против футбольного клуба «Спартак». Это произошло из-за выходки болельщика Мирослава Голунова, который выбежал на поле в рамках матча Лиги Европы.

Как отмечается на сайте UEFA, московский клуб обвиняется не только в пропуске фаната на поле. На совести «Спартака», по мнению организации, лежит и вина за блокирование лестничных проходов на трибунах.

Инцидент с Голуновым произошел 29 ноября на матче против венской «Рапиды». Фанат, сидевший близко к полю, выбежал прямо на него и направился к капитану «Спартака» Денису Глушакову, чтобы донести до него свою неприязнь. Конфликт едва не дошел до рукоприкладства.

Позже Голунов заявил, что своим поступком поддержал акцию «Спартак без Глушакова». После ухода главного тренера Массимо Карреры многие болельщики команды стали относиться к капитану команды с неприязнью. По их мнению, Глушаков причастен к отставке Карреры и должен покинуть клуб.