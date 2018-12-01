Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Кафельников заплатил фанату, который напал на Глушакова

Вадим Синицын
00:15 01.12.2018
Теннисист Евгений Кафельников перевел фанату «Спартака» Мирославу Голунову тридцать тысяч рублей. Таким образом он поддержал его акцию против Дениса Глушакова.
Кафельников заплатил фанату, который напал на Глушакова
Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Болельщик футбольного клуба «Спартак» и теннисист Евгений Кафельников перевел тридцать тысяч рублей Мирославу Голунову. Этот фанат стал известен после того, как выбежал на поле и атаковал капитана «Спартака» Дениса Глушакова на матче Лиги Европы.

Таким образом Кафельников поддержал акцию Голунова, направленную против присутствия Глушакова в клубе «Спартак». Теннисист отметил, что и в дальнейшем будет переводить болельщику деньги за его выступление против капитана «Спартака».

Скандал на встрече «Спартака» и «Рапиды» в рамках Лиги Европы произошел 29 ноября. Тогда упомянутый болельщик неожиданно выбежал на поле в ходе игры и попытался ударить Дениса Глушакова. После этого поступка Голунов стал героем для своих единомышленников, которые также выступают против капитана «Спартака».

После отставки главного тренера команды Массимо Карреры фанаты регулярно проводят акции против участия Глушакова в матчах: например, адресуют ему различные кричалки с использованием ненормативной лексики. Согласно принятому в их среде мнению, именно этот футболист способствовал уходу Карреры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.12.2018, 00:45
Путин предложил использовать площадку G20 для реформы ВТО
Дата30.11.2018, 13:06
Военные помогли пограничникам остановить провокацию ВМС Украины
Дата29.11.2018, 11:43
Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата30.11.2018, 18:19
Кадры боевых стрельб новейшего арктического «Тора»
Дата30.11.2018, 10:59
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:33 В стране и мире
Видео
Разрушены дороги и здания: на Аляске введен режим стихийного бедствия после землетрясения
23:20 В стране и мире
Видео
Целая улица загорелась после падения самолета на жилые дома: видео
21:46 В стране и мире
Видео
«О, боже мой!»: британская журналистка восхитилась Путиным
18:33 В стране и мире
Видео
Аргентинские СМИ назвали «Кортеж» Путина «зверем»
18:32 В стране и мире
Венгрия жестко отказала США в экстрадиции двоих россиян
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Уфологи-любители обнаружили огромную тайную базу на Луне: видео
Солистка группы Serebro объявила о начале карьеры в фильмах для взрослых
Видео
Как не заболеть зимой: несколько простых правил от ЛОРа
Танки в «одесском метро» вызвали резонанс в Сети
В ЛНР погибла диверсионная группа ВСУ
Видео
В ГИБДД прокомментировали отмену знака «Шипы» на машинах
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.