Кафельников заплатил фанату, который напал на Глушакова

Болельщик футбольного клуба «Спартак» и теннисист Евгений Кафельников перевел тридцать тысяч рублей Мирославу Голунову. Этот фанат стал известен после того, как выбежал на поле и атаковал капитана «Спартака» Дениса Глушакова на матче Лиги Европы.

Таким образом Кафельников поддержал акцию Голунова, направленную против присутствия Глушакова в клубе «Спартак». Теннисист отметил, что и в дальнейшем будет переводить болельщику деньги за его выступление против капитана «Спартака».

Теперь за каждую статейку на чемпе,буду переводить Мирославу за его акцию вчера👊! @kb_wlc проконтролируйте плиз pic.twitter.com/il1xCbBzNz — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 ноября 2018 г.

Скандал на встрече «Спартака» и «Рапиды» в рамках Лиги Европы произошел 29 ноября. Тогда упомянутый болельщик неожиданно выбежал на поле в ходе игры и попытался ударить Дениса Глушакова. После этого поступка Голунов стал героем для своих единомышленников, которые также выступают против капитана «Спартака».

После отставки главного тренера команды Массимо Карреры фанаты регулярно проводят акции против участия Глушакова в матчах: например, адресуют ему различные кричалки с использованием ненормативной лексики. Согласно принятому в их среде мнению, именно этот футболист способствовал уходу Карреры.