Бокс могут исключить из Олимпийских игр

МОК объявил о «заморозке» соревнований по боксу на Олимпиаде в Токио-2020. Причиной такого решения стали политические разногласия.

Дело в том, что менее месяца назад президентом Федерации любительского бокса (AIBA) стал предприниматель из Узбекистана Гафур Рахимов, который входит в санкционный список Министерства финансов США. В Штатах считают, что Рахимов имеет отношение к организованной преступности. При этом в Москве за него проголосовало 86 из 134 человек. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Международный олимпийский комитет изначально не был доволен этой кадровой перестановкой и упоминал про возможное исключение бокса из программы Олимпийских игр. Предлагался и другой выход – проведение боксерских соревнований под эгидой какой-либо другой организации.

В Москве не поддержали эту инициативу. Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев сказал, что это «глупое решение».