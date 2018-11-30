Самбо признали олимпийским видом спорта

Международный Олимпийский комитет временно признал самбо олимпийским видом спорта. Об этом сообщил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

По словам Шестакова, с этим решением МОК сбылась мечта самбистов всего мира.

«Самбо как вид спорта получил временное признание МОК. Особенно приятно, что это произошло в год 80-летия самбо», - отметил президент Международной федерации.

Следующим шагом, считает Шестаков, будет получение постоянного признания МОК и включение самбо в программу Олимпийских игр.

Президент международной федерации также отметил популярность самбо по всему миру. Если в первом чемпионате мира по этой борьбе в Тегеране в 1973 году приняли участие спортсмены из 11 стран, то в 2017-м на чемпионат мира в Сочи приехало уже представители 90 государств с пяти континентов. При этом звезды самбо – Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов – являются кумирами для миллионов людей в мире.