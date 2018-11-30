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«Он меня первый ударил»: фанат рассказал о драке с Глушаковым на матче Лиги Европы

Вадим Синицын
00:31 30.11.2018
По словам болельщика, он выбежал на поле, чтобы поддержать акцию «Спартак без Глушакова».
«Он меня первый ударил»: фанат рассказал о драке с Глушаковым на матче Лиги Европы
Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Футбольный фанат, который пытался затеять драку на поле во время матча Лиги Европы, дал объяснения своему поступку. Инцидент, о котором идет речь, произошел в ходе встречи «Спартака» и «Рапиды».

Тогда болельщик «Спартака» по имени Мирослав Голунов выбежал на поле и двинулся к капитану команды Денису Глушакову, чтобы высказать ему некие претензии. В итоге между ними произошел конфликт с попыткой рукоприкладства, после чего охрана матча вывела фаната.

По словам Голунова, он совершил этот поступок, чтобы поддержать акцию «Спартак без Глушакова». Ряд болельщиков команды выступает против этого футболиста в составе любимой команды. Однако Голунов подчеркнул, что не бил Глушакова первым, как ранее сообщала пресса,

«Да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в Спартаке», - цитирует болельщика издание Sports.ru.

Представители футбольного клуба никак не прокомментировали инцидент. Однако, стоит отметить, что после отставки главного тренера команды Массимо Карреры фанаты регулярно проводят акции против участия Глушакова в матчах: например, адресуют ему различные кричалки с использованием ненормативной лексики.

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