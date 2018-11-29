Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Наталья Вальханская
22:50 29.11.2018
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
«Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы обыграл датский «Копенгаген» с минимальным счетом.

Единственный мяч во встрече на стадионе «Санкт-Петербург» на свой счет записал полузащитник Роберт Мак на 59-й минуте игры.

«Зенит» продлил серию без поражений на групповом этапе турнира в этом сезоне, сыграв два матча вничью, и одержав три победы. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.11.2018, 19:38
Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине
Дата29.11.2018, 22:05
Чудеса высшего пилотажа: «Стрижи» завершили выступление на Iran Air Show-2018
Дата29.11.2018, 11:43
Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата28.11.2018, 13:22
Шойгу рассказал о развитии ядерной триады России
Дата28.11.2018, 10:33
Пропавшие в глубинах: загадка самой стойкой субмарины
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:50 Спорт
«Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы
22:30 В стране и мире
Упущенный шанс для США: в Совфеде отреагировали на отказ Трампа от встречи с Путиным
20:54 В стране и мире
Видео
Уголовное дело возбуждено после нападения на росгвардейцев в Краснодаре
19:47 В стране и мире
Видео
ФСБ показала видео c подозреваемыми в нападении на Псковскую дивизию ВДВ
18:46 В стране и мире
Видео
Проигравший кандидат в президенты Грузии не признает итоги выборов
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Сестра Осина обнаружила мертвого артиста с рюмкой в руке
На дне Индийского океана был зафиксирован таинственный гул
Видео
В Киеве отменили Новый год
Видео
«Такое военное положение войдет навеки в историю» - Баранец высмеял действия Порошенко
СМИ: состояние квартиры умершего Осина шокировало его родных
Видео
Путин подписал закон о введении электронной карты воинского учета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.