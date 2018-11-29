«Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы обыграл датский «Копенгаген» с минимальным счетом.
Единственный мяч во встрече на стадионе «Санкт-Петербург» на свой счет записал полузащитник Роберт Мак на 59-й минуте игры.
«Зенит» продлил серию без поражений на групповом этапе турнира в этом сезоне, сыграв два матча вничью, и одержав три победы. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно вышла в 1/16 финала Лиги Европы.