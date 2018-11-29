«Спартак» проиграл в матче Лиги Европы, дважды пропустив в самой концовке

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл венскому «Рапиду» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, несмотря на то, что лидировал практически на протяжении всего времени игры.

Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 20-й минуте матча нападающий «Спартака» забил гол в ворота противника. Счет удалось удержать до 80-й минуты игры, когда ворота московского клуба поразил Мерт Мюльдюр, а в компенсированное время отличился еще один полузащитник австрийского клуба Филипп Шобесбергер.

Так, «красно-белые» потерпели поражение, проведя до этого серию из трех встреч беспрогрышных встреч. Это первый матч для «Спартака» в Лиге Европы под руководством нового тренера Олега Кононова.