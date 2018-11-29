Болельщик «Спартака» выбежал на поле и попытался ударить Глушакова во время матча

Болельщик футбольного клуба «Спартак» выбежал на поле во время проведения 5-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором команда играла против «Рапида».

Молодой человек подбежал к капитану «Спартака» Денису Глушакову и попытался завести с ним разговор и ударить, однако к нему тут же подоспели сотрудники службы охраны, после чего фанат был выведен за пределы поля.

Выбежал болельщик, хотел напасть на Глушакова. Первым защитил Глушакова Луис Адриано, а потом и вся команда. Господи, стыд-то какой. pic.twitter.com/fgSVWGggpb — Mike Goncharov (@gribo4ki) 29 ноября 2018 г.

Представители футбольного клуба никак не прокомментировали инцидент. Однако, стоит отметить, что после отставки главного тренера команды Массимо Карреры фанаты регулярно проводят акции против участия Глушакова в матчах: например, адресуют ему различные кричалки с использованием ненормативной лексики.