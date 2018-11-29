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Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:43 29.11.2018
Уже сегодня может стать очевидно, кто выйдет из группы в рамках европейского футбольного первенства.
Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ
Фото: ZUMAPRESS.com, GlobaLookPress

В Лиге Европы в этом сезоне три российские команды: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Если изучить турнирные таблицы, то у всех трех есть неплохие шансы выйти в плей-офф.  Но, как водится, у кого-то они много больше, а у кого-то – только маячащие на горизонте с достаточным количеством «если».

Но уже сегодня для трех команд все может разрешиться. Посмотрим, как на этот день выглядят турнирные таблицы. «Зенит» сейчас лидирует в группе С. Чтобы обеспечить себе место в плей-офф ему нужно либо победить своего сегодняшнего соперника – «Копенгаген» либо сыграть с ним вничью, при этом  питерский клуб устроит только 0:0.

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У «Спартака» ситуация немного сложнее.  Его судьба зависит не только от опыта его игроков и удачи. Сегодня «красно-белые» играют с австрийским клубом «Рапид» в рамках турниров в группе G. «Спартаку» однозначно надо выигрывать. Более того, чтобы российский клуб вышел в плей-офф,  выиграть нужно и нынешнему лидеру группы – «Вильяреалу». Испанский клуб сегодня проведет матч с ирландским «Рейнджерс». У «красно-белых» сейчас равное количество очков с ирландцами.

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Самая «запутанная» ситуация у «Краснодара». У российского клуба есть два варианта выйти в плей-офф. Во-первых, ему нужно выигрывать сегодня у турецкого «Акхисара», но при этом и ближайшему конкуренту отечественной команды – испанской «Севилье» нужно сыграть с бельгийским «Стандартом» хотя бы вничью. Второй вариант для краснодарцев – не проиграть  турецкому клубу, а при этом «Стандарт» должен обязательно проиграть «Севилье».

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Все матчи сегодня будут для российских клубов домашними. На выезд команды отправятся 13 декабря – на заключительные матчи Лиги Европы: «Зенит» встретится со «Славией», «Спартаку» предстоит побороться с «Вильярреалом», а «Краснодар» сыграет с «Севильей».

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