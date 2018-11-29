Акинфеев, Игнашевич и Жирков сыграют свой последний матч за сборную России
Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков и Александр Самедов могут провести прощальный матч за сборную России.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что устроят проводы завершившим выступления за сборную России после домашнего ЧМ-2018.
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на президента РФС Сергея Прядкина, прощальный матч хотят устроить для полузащитника Юрия Жиркова («Зенит»), Александра Самедова («Спартак»), защитника Сергея Игнашевича (ЦСКА) и вратаря Игоря Акинфеева (ЦСКА).
Однако проведение такой игры осложняется из-за сложного графика российской сборной. В 2019 году национальная команда должна принять участие в квалификационной стадии Евро-2020.