Акинфеев, Игнашевич и Жирков сыграют свой последний матч за сборную России

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что устроят проводы завершившим выступления за сборную России после домашнего ЧМ-2018.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на президента РФС Сергея Прядкина, прощальный матч хотят устроить для полузащитника Юрия Жиркова («Зенит»), Александра Самедова («Спартак»), защитника Сергея Игнашевича (ЦСКА) и вратаря Игоря Акинфеева (ЦСКА).

Однако проведение такой игры осложняется из-за сложного графика российской сборной. В 2019 году национальная команда должна принять участие в квалификационной стадии Евро-2020.