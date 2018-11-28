«Локомотив» одержал первую победу в сезоне ЛЧ, обыграв «Галатасарай»
Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Голы забили Гжегож Крыховяк и Владислав Игнатьев.
Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем поле обыграл турецкий «Галатасарай» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игра проходила на столичном стадионе «РЖД Арена», собравшем аудиторию в 14 037 болельщиков. Встреча закончилась со счетом 2:0.
Это первый матч, в котором подопечные Юрия Семина одержали победу на групповом этапе. Голы на свой счет записали Гжегож Крыховяк и Владислав Игнатьев.
В активе «железнодорожников» три очка, столичный клуб занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы D. «Галатасарай» опережает «Локомотив» на одно очко и занимает третье место.
В заключительном, шестом туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Шальке», а турецкий клуб на своем поле примет «Порту».