«Локомотив» одержал первую победу в сезоне ЛЧ, обыграв «Галатасарай»

Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем поле обыграл турецкий «Галатасарай» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра проходила на столичном стадионе «РЖД Арена», собравшем аудиторию в 14 037 болельщиков. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Это первый матч, в котором подопечные Юрия Семина одержали победу на групповом этапе. Голы на свой счет записали Гжегож Крыховяк и Владислав Игнатьев.

В активе «железнодорожников» три очка, столичный клуб занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы D. «Галатасарай» опережает «Локомотив» на одно очко и занимает третье место.

В заключительном, шестом туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Шальке», а турецкий клуб на своем поле примет «Порту».