Посетивший Шумахера священник рассказал о состоянии гонщика

Архиепископ Георг Генсвайн рассказал о своей последней встрече с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером, которая состоялась в 2016 году.

По его словам, Шумахер практически не изменился, лишь немного набрал вес.

«Михаэль чувствует, что вокруг него находятся любящие люди, которые о нем заботятся. И, слава богу, они держат его подальше от слишком любопытной публики», - передает слова церковнослужителя немецкое издание Bild.

Генсвайн добавил, что просто держал за руки гонщика и смотрел на него. По его мнению, единственное, что нужно Шумахеру на настоящий момент, - это уединение и покой.

«Конечно, я молюсь о нем и его семье», - заключил архиепископ.

В 2013 году Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах. Он был госпитализирован, а врачи провели спортсмену несколько операций. В данный момент Шумахер проходит восстановительные процедуры, ему помогает семья.