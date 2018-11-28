Названы виды спорта, продлевающие жизнь

Принято считать, что физическая активность является ключом к долголетию, европейские ученые доказали, что далеко не каждый вид спорта способен продлить жизнь, а только тот, что связан с повышением выносливости организма.Результаты исследования опубликованы в издании European Heart Journal.

В эксперименте участвовали 124 человека, возрастом от 30 до 60 лет. Отмечается, что ранее эти люди спортом не занимались.

На протяжении полугода три группы испытуемых без глобальных изменений образа жизни должны были изменить свою физическую активность. Первая группа выполняла упражнения, связанные с аэробными нагрузками. Вторая группа занималась высокоинтенсивными интервальными тренировками, третья - круговыми на силовых тренажерах. Занятия проходили три раза в неделю по 45 минут.

Ученые выяснили, что все тренировки увеличили количество кислорода, который поглощается организмом, а изменения клеточной активности были зафиксированы лишь у первых двух групп. Так, в два-три раза повысились активности теломеразы в мононуклеарных клетках крови: данный фермент работает на продолжительность жизни клетки, а также на ее способность к регенерации.