Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Названы виды спорта, продлевающие жизнь

Александра Арсентьева
16:17 28.11.2018
В эксперименте участвовали 124 человека, возрастом от 30 до 60 лет.
Названы виды спорта, продлевающие жизнь
Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Принято считать, что физическая активность является ключом к долголетию, европейские ученые доказали, что далеко не каждый вид спорта способен продлить жизнь, а только тот, что связан с повышением выносливости организма.Результаты исследования опубликованы в издании European Heart Journal.

В эксперименте участвовали 124 человека, возрастом от 30 до 60 лет. Отмечается, что ранее эти люди спортом не занимались.

На протяжении полугода три группы испытуемых без глобальных изменений образа жизни должны были изменить свою физическую активность. Первая группа выполняла упражнения, связанные с аэробными нагрузками. Вторая группа занималась высокоинтенсивными интервальными тренировками, третья - круговыми на силовых тренажерах. Занятия проходили три раза в неделю по 45 минут.

Ученые выяснили, что все тренировки увеличили количество кислорода, который поглощается организмом, а изменения клеточной активности были зафиксированы лишь у первых двух групп. Так, в два-три раза повысились активности теломеразы в мононуклеарных клетках крови: данный фермент работает на продолжительность жизни клетки, а также на ее способность к регенерации.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.11.2018, 14:57
Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Порошенко
Дата28.11.2018, 12:51
В МО РФ сообщили итоги эксперимента по формированию соединений «нового типа»
Дата27.11.2018, 10:41
Реконструкция столичного стадиона «Динамо» завершена
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата28.11.2018, 13:22
Шойгу рассказал о развитии ядерной триады России
Дата28.11.2018, 10:33
Пропавшие в глубинах: загадка самой стойкой субмарины
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:09 В стране и мире
Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря
16:56 В стране и мире
Видео
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе
16:50 В стране и мире
Русским приходам Константинополя в Европе предложили перейти в Московский патриархат
15:13 В стране и мире
Видео
Хинштейн потребовал от Жириновского 10 млн рублей за оскорбления в эфире
13:22 ОПК
Видео
Шойгу рассказал о развитии ядерной триады России
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Директору клиники, в которой умирал Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение
Видео
Путин ответил на вопрос журналиста, как будет выглядеть Россия после его ухода
Видео
Двухметровая корова стала звездой соцсетей и СМИ
Видео
Блогер раскрыл правду о командирах арестованных украинских катеров
Михалков ответил на слухи о своей сексуальной ориентации
Телеведущий Сергей Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.