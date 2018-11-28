Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассмешил журналистов, назвав голос переводчика эротичным
Юрген Клопп повеселил журналистов на пресс-конференции перед матчем ЛЧ своим поздравлением в адрес переводчика, который, по мнению немецкого специалиста, обладает весьма «эротичным голосом».
Видео: Daily Mail
Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп выступил на пресс-конференции в преддверии матча пятого тура Лиги чемпионов с «ПСЖ».
В то время когда вопрос задавал журналист из Франции, Клопп не смог сдержать улыбки. Дело в том, что, по собственному признанию тренера, голос переводчика показался мужчине «очень эротичным».
Клопп не засмущался и поспешил сделать комплимент переводчику.
«Мои поздравления! Можете повторить вопрос, пожалуйста?», - добавил немецкий специалист и рассмеялся.
Матч «ПСЖ» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 28 ноября на парижском стадионе «Парк де Пренс».