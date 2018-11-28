Российского пилота признали лучшим новичком года в автоспорте
В Петербурге седьмого декабря пройдет церемония награждения чемпионов мира по автомобильному спорту.
Фото: Jurgenheinen, Wikimedia
Российский пилот «Формулы-3» Роберт Шварцман одержал победу в номинации «Новичок года в автоспорте» по версии Международной автомобильной федерации (FIA).
Как говорится на сайте Российской автомобильной федерации, в этом сезоне Шварцман в общем зачете «Формулы-3» стал третьим - это лучший результат среди дебютантов. В зимней серии Toyota Racing Series Шварцман также одержал победу.
Седьмого декабря в Петербурге пройдет церемония награждения чемпионов мира по автомобильному спорту.
В последний раз россиянин получал звание лучшего новичка в 2014 году, им был Даниил Квят.