Российского пилота признали лучшим новичком года в автоспорте

Российский пилот «Формулы-3» Роберт Шварцман одержал победу в номинации «Новичок года в автоспорте» по версии Международной автомобильной федерации (FIA).

Как говорится на сайте Российской автомобильной федерации, в этом сезоне Шварцман в общем зачете «Формулы-3» стал третьим - это лучший результат среди дебютантов. В зимней серии Toyota Racing Series Шварцман также одержал победу.

Седьмого декабря в Петербурге пройдет церемония награждения чемпионов мира по автомобильному спорту.

В последний раз россиянин получал звание лучшего новичка в 2014 году, им был Даниил Квят.