Чемпионка мира по футболу скончалась в 20 лет от редкой болезни

Французский футбольный клуб «Генгам» сообщил о смерти защитника женской команды, 20-летней Осеан Рогон. Последние несколько девушка лет боролась с лейкемией.

Узнав о своем диагнозе футболистка приостановила профессиональную карьеру, но продолжала посещать игры товарищей по команде. Со своими одноклубницами Рогон выступала на протяжении четырех лет.

Осеан Рогон была обладательницей титула чемпиона мира для игроков не старше 17 лет.