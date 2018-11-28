UEFA перенес матч «Ворскла» - «Арсенал» из-за военного положения на Украине

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между полтавским футбольным клубом «Ворскла» и лондонским «Арсеналом» перенесен из Полтавы в Киев из-за введения на Украине военного положения.

Причина переноса игры – риски, связанные с безопасностью. Встреча состоится 29 ноября на стадионе «Олимпийский», сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

Во вторник, 27 ноября Верховная рада утвердила указ президента Украины Петра Порошенко о введении в стране военного положения. Это прозошло после провокации ВМС Украины около Керченского пролива, закончившейся задержанием украинских кораблей. Особый правовой режим будет действовать в течение 30 дней в 11 украинских областях, начиная с 9 утра 28 ноября.