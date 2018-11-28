Родоначальник советского хоккея: в Госдуме открылась выставка к 100-летию Тарасова

В Госдуме открылась выставка, посвященная легендарному советскому тренеру, родоначальнику отечественного хоккея Анатолию Тарасову. Десятого декабря исполняется 100 лет со дня его рождения.

Благодарю своему тренерскому гению, Анатолий Тарасов воспитал целую плеяду легендарных хоккеистов, среди них герои знаменитой супер серии СССР-Канада: Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов.

«Он любил трудяг. Знаменитый ты, не знаменитый, ты пришел на тренировку - тренируйся и выкладывайся до конца», - рассказывает Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, восьмикратный чемпион мира.

Ученики Тарасова прекрасно помнят его жесткий тренерский подход и говорят в один голос, что человек он был не простой. Тренировки проходили по полдня, отрабатывались броски, обводки, передачи. Лучший хоккеист 20-го века, легендарный Владислав Третьяк познакомился с Тарасовым в 15 лет.

«Я думал, я Третьяк, а оказалось — полуфабрикат», - поделился президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Несмотря на высокую загруженность, мэтр находил время и на семью. Его дочь Татьяна Тарасова вспоминает, как тренировалась вместе с отцом, но в тот же самый момент была окружена теплом и любовью.

«В семье всегда царила любовь», - говорит Татьяна Тарасова, дочь Анатолия Тарасова, заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса.

На выставке, посвященной столетию тренера представлены атрибуты, связанные с ним, а также фотографии из семейного архива Тарасовых.