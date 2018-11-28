Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Родоначальник советского хоккея: в Госдуме открылась выставка к 100-летию Тарасова

Алексей Казанников
00:14 28.11.2018
К столетию со дня рождения тренера и хоккеиста Анатолия Тарасова в Государственной Думе Российской Федерации открылась выставка.

В Госдуме открылась выставка, посвященная легендарному советскому тренеру, родоначальнику отечественного хоккея Анатолию Тарасову. Десятого декабря исполняется 100 лет со дня его рождения.

Благодарю своему тренерскому гению, Анатолий Тарасов воспитал целую плеяду легендарных хоккеистов, среди них герои знаменитой супер серии СССР-Канада: Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов.

«Он любил трудяг. Знаменитый ты, не знаменитый, ты пришел на тренировку - тренируйся и выкладывайся до конца», - рассказывает Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, восьмикратный чемпион мира.

Ученики Тарасова прекрасно помнят его жесткий тренерский подход и говорят в один голос, что человек он был не простой. Тренировки проходили по полдня, отрабатывались броски, обводки, передачи. Лучший хоккеист 20-го века, легендарный Владислав Третьяк познакомился с Тарасовым в 15 лет.

«Я думал, я Третьяк, а оказалось — полуфабрикат», - поделился президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Несмотря на высокую загруженность, мэтр находил время и на семью. Его дочь Татьяна Тарасова вспоминает, как тренировалась вместе с отцом, но в тот же самый момент была окружена теплом и любовью.

«В семье всегда царила любовь», - говорит Татьяна Тарасова, дочь Анатолия Тарасова, заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса.

На выставке, посвященной столетию тренера представлены атрибуты, связанные с ним, а также фотографии из семейного архива Тарасовых.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.11.2018, 19:10
ФСБ рассказала об изъятых у украинских моряков трофеях и документах
Дата27.11.2018, 10:45
Главком ВМФ России рассказал о новом вооружении морской пехоты
Дата27.11.2018, 10:41
Реконструкция столичного стадиона «Динамо» завершена
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата27.11.2018, 21:40
Выход в свет: опубликованы кадры выкатки новейшего Ил-112В
Дата26.11.2018, 15:55
Обломки самолета времен ВОВ обнаружили под Наро-Фоминском
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:27 В стране и мире
Видео
ФСБ: украинским морякам приказали двигаться к Керчи в «скрытном порядке»
22:59 В стране и мире
Видео
В Кремле ответили на заявление Порошенко о безуспешном звонке Путину
22:27 В стране и мире
Видео
Два человека пострадали при пожаре на ледоколе в Петербурге
20:37 В стране и мире
Видео
В Крыму суд арестовал 12 украинских моряков
20:13 В стране и мире
Видео
Переброску береговых комплексов «Бал» в Крыму сняли на видео
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Телеведущий Сергей Брилев подтвердил наличие у него британского гражданства
Видео
Солистка группы «Винтаж» рассказала о самочувствии после экстренной госпитализации
Видео
Опубликованы кадры сложнейшей операции по переброске Су-27 с помощью вертолета
Продюсер «Ласкового мая» раскрыл причину потери Пугачевой своего голоса
Видео
«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии
Видео
СБУшник с задержанного корабля ВМС Украины признался в осознанном нарушении границы РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.