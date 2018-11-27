ЦСКА уступил «Виктории Пльзень» в мачте Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб ЦСКА уступил чешской «Виктории Пльзень» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Лужники» закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

ЦСКА смог выйти вперед уже в первые десять минут встречи. После фола полузащитника чешского клуба Милана Петржелы арбитр назначил пенальти в ворота Алеша Грушка. Одиннадцатиметровый в исполнении хабэка красно-синих Георгия Щенникова не оставил шансов голкиперу «Виктории» - 1:0.

Чешскому клубу удалось сравнять счет на 56-й минуте матча. Атака правым флангом закончилась прострелом в штрафную, мяч подобрал Роман Прохазка и пробил точную в девятку ворот Игоря Акинфеева.

Удвоить преимущество «Виктория» смогла на 81-й минуте после розыгрыша углового. Лукаш Гейда выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в сетку - 1:2.