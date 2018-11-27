В ФХР рассказали о возможной серии матчей между клубами КХЛ и НХЛ

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о переговорах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) насчет возможных совместных матчей.

В федерации заявили, что между лигами стараются найти взаимопонимание. Ранее планировалось провести возьмиматчевую серию между КХЛ и НХЛ и сборными к 100-летию российского хоккея. Однако НХЛ отказались, мотивируя это тем, что шведы и финны тоже захотят организовать подобные соревнования. В федерации добавили, что пока речь идет об игре на уровне клубов, не стоит ждать крупных международных турниров, пишет RT.

Континентальная хоккейная лига – это открытая международная хоккейная лига, объединяющая клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии, которые ежегодно борются за главный трофей лиги — Кубок Гагарина.

В свою очередь, Национальная хоккейная лига - профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире.