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«Динамо» сразится со «Спартаком» в первом матче на обновленном стадионе

Валентина Пескова
12:11 27.11.2018
После десятилетней реконструкции московский стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
«Динамо» сразится со «Спартаком» в первом матче на обновленном стадионе
Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Футбольный клуб «Динамо» в своем первом матче на открывающемся после реконструкции стадионе «Динамо» сыграет с командой «Спартака». Об этом заявили ТАСС в пресс-службе ЗАО «Управляющая компания «Динамо», выступавшей инвестором реконструкции стадиона.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится в рамках 19-го тура чемпионата России. По предварительной информации его дата назначена на 10 марта 2019 года.

Ранее сегодня стало известно, что десятилетняя реконструкция московского стадиона «Динамо» завершена, и он получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

После ремонта комплекс будет называться «ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина». Под одной крышей он объединяет футбольный стадион на 26 тысяч зрителей и малую спортивную арену, способную вместить 14 тысяч человек.

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