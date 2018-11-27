Реконструкция столичного стадиона «Динамо» завершена

После десятилетней реконструкции московский стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом говорится в пресс-релизе столичного департамента градостроительной политики, который поступил в распоряжение «Звезды».

Стадион в Петровском парке на севере Москвы закрыли на реконструкцию еще в 2008 году. В сообщении департамента уточняется, что стоимость реконструкции составила девять миллиардов рублей.

Единственной сохраненной частью исторического стадиона, который был построен еще в 1920-е годы, стала западная трибуна. Остальные трибуны выстроили заново, при этом повторив архитектурно-художественное оформление фасадов в редакции 1928 и 1936 годов.

Реконструированный спортивный комплекс получил название «ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина». Под одной крышей он объединяет футбольный стадион на 26 тысяч зрителей и малую спортивную арену, которая способна вместить 14 тысяч человек. Общая площадь объектов занимает свыше 200 тысяч квадратных метров.

Планами по развитию территории также предусмотрено создание спортивного парка «Динамо», площадь которого составит восемь гектаров. Там появятся здания Академии спорта «Динамо», новый городской квартал, а также тематический парк с досуговыми зонами и спортивными площадками.