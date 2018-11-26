Плющенко поддержал Медведеву, не прошедшую в финал Гран-при

Знаменитый российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, выразил слова поддержки в адрес фигуристки Евгении Медведевой в связи с тем, что она не прошла в финал Гран-при. Свое пожелание 19-летней коллеге Плющенко написал в Instagram.

«Спортсмены – не роботы, они – люди. Ты 20 раз подряд одерживала победы и вчера ничего страшного не произошло! Финал Гран-при – это не Чемпионат мира и не Олимпийские игры! У тебя еще много впереди стартов, где, я уверен, ты покажешь свой характер и еще раскроешь свой талант!» - написал Плющенко.

По словам фигуриста, есть люди, которые сразу «уничтожают» спортсменов после того, как те «ошиблись или споткнулись». И сам Евгений не раз оказывался в таких ситуациях.

«Все это я проходил и не раз! Вставал и снова шел в бой! С новыми силами и новой мотивацией! Ты точно не из робкого десятка! Сильная девочка! Только вперед! Мы в тебя верим и всегда рядом!», - приободрил Плющенко фигуристку.

Напомним, сама Евгения Медведева, занявшая четвертое место на этапе Гран-при во Франции, заявила, что еще никогда не получала такого количества негатива в свой адрес. По словам Медведевой, для нее стало неожиданностью и огромное количество ненависти после неудачного выступления в Гренобле.