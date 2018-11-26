Боксер отправил в нокдаун соперника и судью: видео

Тайский боксер Гоу Дакуй отправил в нокдаун не только соперника, но и судью. Инцидент произошел во время турнира Max Muay Thai. Кадры с боя выложены в Twitter очевидец.

Во время поединка Дакуй прижал своего противника к канатам и собирался добить его с ноги, однако неожиданно вмешался рефери, попытавшийся остановить бой и случайно попавший под удар.

Получив удар в голову, судья рухнул на ринг, какое-то время приходя в себя. Победу в поединке присудили Дакую.