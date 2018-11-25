Форвард московского «Спартака» попросил фанатов поддержать нового тренера

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано попросил фанатов футбольного клуба поддержать главного тренера «красно-белых» Олега Кононова. Новый наставник столичной команды начал работу в клубе с крупной победы над «Крыльями Советов» (3:1). Это произошло в минувшее воскресенье в рамках 15-го тура российского футбольного чемпионата.

«Нам просто необходимо было побеждать. Мы должны всеми силами поддерживать нашего нового главного тренера, и для этого мы приложим максимум усилий. Он привнес много интересных идей в плане тактики», - приводит ТАСС слова нападающего.

Олег Кононов сменил у руля команды Рауля Рианчо. Испанец временно возглавил «Спартак» после отставки Массимо Карреры.

После проведенных игр московская команда находится на седьмом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе спартаковцев 22 очка. В следующий раз подопечные Кононова выйдут на поле в столичном дерби против «Локомотива».