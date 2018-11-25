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Евгения Медведева признала, что не ожидала такой волны негатива после поражения

Дмитрий Семенов
12:49 25.11.2018
Фигуристка заняла лишь четвертое место на этапе во Франции и не смогла квалифицироваться в финал Гран-при который пройдет в Канаде.
Евгения Медведева признала, что не ожидала такой волны негатива после поражения
Фото: Naoki Nishimura, AFLO, Globallookpress

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась РИА Новости, что не ожидала такого количества негатива в свой адрес после неудачного выступления в Гренобле.

«Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывают. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла наговаривать. Что люди разделятся на два лагеря», - заявила она.

По словам Медведевой, для нее стало неожиданностью и огромное количество ненависти. И призналась, что ей придется к этому привыкнуть и научиться с этим жить.

Ранее фигуристка объяснила свое неудавшееся выступление тем, что «отпустила свой мозг», не контролировала полностью то, что делала на льду.  

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