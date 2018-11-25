WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Поединок между россиянином и украинцем должен состояться не позднее 10 марта 2019 года.
Фото: Janis, Xinhua, Globallookrpess
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца Александра Усика провести защиту чемпионского титула против россиянина Дениса Лебедева. Об этом рассказал менеджер российского спортсмена Вадим Корнилов.
По его словам, поединок между Усиком и Лебедевым должен состояться не позднее 10 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что россиянин Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона.