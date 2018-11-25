Денис Лебедев одержал победу над Майком Уилсоном

Российский боксер Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона. Поединок, который состоялся в Монако, продлился все отведенное время, по истечению которого судьи отдали победу россиянину.

Для 39-летнего бывшего чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе, который в настоящий момент находится в статусе чемпиона WBA в отпуске, эта победа стала 32-й при двух поражениях.

Для Уилсона это поражение стало первым в карьере при 19 победах.

Ранее сообщалось, что российский боксер-тяжеловес Александр Устинов уступил американцу Майклу Хантеру-младшему в поединке за чемпионский титул WBA Intercontinental.