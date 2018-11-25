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Александр Устинов уступил Майклу Хантеру-младшему в поединке за титул чемпиона WBA Intercontinental

Роман Захаров
02:26 25.11.2018
Бой, который состоялся в Монако, завершился в девятом раунде техническим нокаутом.
Александр Устинов уступил Майклу Хантеру-младшему в поединке за титул чемпиона WBA Intercontinental
Фото: Guido Kirchner, dpa, Globallookpress

Российский боксер-тяжеловес Александр Устинов уступил американцу Майклу Хантеру-младшему в поединке за чемпионский титул WBA Intercontinental. Бой, который состоялся в Монако, завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

Теперь на счету россиянина три поражения при 34 победах, 25 из которых нокаутом.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 91,71 килограмма.

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