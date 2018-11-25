Александр Устинов уступил Майклу Хантеру-младшему в поединке за титул чемпиона WBA Intercontinental
Бой, который состоялся в Монако, завершился в девятом раунде техническим нокаутом.
Фото: Guido Kirchner, dpa, Globallookpress
Российский боксер-тяжеловес Александр Устинов уступил американцу Майклу Хантеру-младшему в поединке за чемпионский титул WBA Intercontinental. Бой, который состоялся в Монако, завершился техническим нокаутом в девятом раунде.
Теперь на счету россиянина три поражения при 34 победах, 25 из которых нокаутом.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 91,71 килограмма.