Александр Устинов уступил Майклу Хантеру-младшему в поединке за титул чемпиона WBA Intercontinental

Российский боксер-тяжеловес Александр Устинов уступил американцу Майклу Хантеру-младшему в поединке за чемпионский титул WBA Intercontinental. Бой, который состоялся в Монако, завершился техническим нокаутом в девятом раунде.

Теперь на счету россиянина три поражения при 34 победах, 25 из которых нокаутом.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 91,71 килограмма.