Евгения Медведева не смогла пройти в финал Гран-при
По результатам этапа Гран-при во французском Гренобле россиянка заняла четвертое место.
Фото: Naoki Nishimura, AFLO, Globallookpress
У российской фигуристки Евгении Медведевой не получилось квалифицироваться в финал серии Гран-при по фигурному катанию, который состоится в Канаде.
Это связано с тем, что по результатам этапа Гран-при во французском Гренобле россиянка смогла занять лишь четвертое место. Таким образом, у Медведевой не получилось пройти в финальную часть соревнований.
Финал Гран-при сезона-2018/19 пройдет в канадском Ванкувере в период с 5 по 9 декабря.
Днем ранее Евгения Медведева рассказала журналистам, что она была недовольна своим выступлением на шестом этапе серии Гран-при во Франции.