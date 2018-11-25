Евгения Медведева не смогла пройти в финал Гран-при

У российской фигуристки Евгении Медведевой не получилось квалифицироваться в финал серии Гран-при по фигурному катанию, который состоится в Канаде.

Это связано с тем, что по результатам этапа Гран-при во французском Гренобле россиянка смогла занять лишь четвертое место. Таким образом, у Медведевой не получилось пройти в финальную часть соревнований.

Финал Гран-при сезона-2018/19 пройдет в канадском Ванкувере в период с 5 по 9 декабря.

Днем ранее Евгения Медведева рассказала журналистам, что она была недовольна своим выступлением на шестом этапе серии Гран-при во Франции.