Золотой дубль: российские лыжники Большунов и Белорукова открыли новый сезон Кубка мира победой

В субботу, 24 ноября, российские лыжники Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали две золотых медали в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии.

Большунов преодолел полосу за 2 минуты 29,35 секунды, опередив соперника из Норвегии Йоханнеса Клэбо (+0,31). Большунова называют одним из лидеров нашей сборной, притом что 21-летний спортсмен на взрослом уровне начал выступать только 1,5 года назад. Однако в его копилке уже есть четыре медали Олимпиады в Пхенчхане.

Вместе с тем вслед за соотечественником с награды высшей пробы начала сезон 23-летняя российская лыжница Юлия Белорукова. Это ее первое золото в индивидуальных гонках на международных соревнованиях. Белорукова преодолела дистанцию за 2 минуты 52,62 секунды, опередив таким образом спортсменок из Швеции Майю Дальквист (+1,12) и Иду Ингемарсдоттер (+1,51).

Первый этап Кубка мира продолжится в воскресенье, 25 ноября. Мужчинам и женщинам предстоит побороться за победу в индивидуальных гонках классическим стилем.