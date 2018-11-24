Слезоточивый газ и камни: на аргентинских футболистов напали перед финалом Кубка Либертадорес

Фанаты футбольного клуба «Ривер Плейта» забросали камнями автобус другой команды - аргентинского «Бока Хуниорс» перед ответным финалом Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе.

Болельщики сначала начали швырять в автобус соперника камни, выбив при этом несколько стекол у транспортного средства. После этого агрессивные фанаты распылили возле него слезоточивый газ. На кадрах видно, как в автобус летят камни, тяжелые предметы, а стекла хрустят и лопаются прямо на глазах у агрессивной публики.

В результате несколько футболистов получили порезы от осколков стекла, многих из них после воздействия газа начало тошнить. Матч оказался под угрозой срыва.

Однако в настоящий момент неизвестно, кто именно распылил слезоточивый газ - фанаты или полиция, которая пыталась их утихомирить, уточняет портал TNT Sports LA.

Президент «Боки» Алехандро Домингес ранее сообщал о том, что команда не собирается сегодня играть.

Инцидент произошел на фоне беспорядков, которые в настоящее время происходят во Франции. Там более трех тысяч жандармов приняли участие в разгоне массовых манифестаций «желтых жилетов» в Париже.