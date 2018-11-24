Российский лыжник Большунов победил в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Финляндии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в Финляндии. Спортсмен вырвал победу у норвежца, опередив его на треть секунды.

Еще одна золотая медаль у нашей лыжницы Юлии Белоруковой, которая выиграла спринт классическим стилем.

Также наши спортсмены показывают отличные результаты и в Сингапуре. В прыжках с трехметрового трамплина на этапе Гран-при лучшим стал россиянин Сергей Назин. Золото взяли и синхронисты - прыгуны. Илья Молчанов и Виталия Королева обошли соперников из Польши и Новой Зеландии.