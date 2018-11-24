Глушаков, Ещенко, Комбаровы и Березуцкие сдадут экзамены на тренерскую лицензию

Семь российских футболистов сдадут экзамены на тренерскую лицензию категории А, минуя D, C и B.

В списке претендентов футболисты московского ФК «Спартак» Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров, а также Кирилл Комбаров из тульского клуба «Арсенал», завершившие свою футбольную карьеру братья Алексей и Василий Березуцкие и Роман Березовский.

Как сообщает телеканал «360», экзамены должны состояться до 20 декабря.

Для того чтобы получить категорию В, футболист должен иметь высшее образование, выступать в РПЛ не менее пяти лет, в первом дивизионе не менее семи лет, во втором - не менее десяти лет, а также провести не менее десяти матчей за национальную сборную.

Все футболисты, которые планируют сдать экзамен на категорию А, провели более десяти матчей за сборную, кроме Кирилла Комбарова, но футболист попадает под второй пункт.

Контракты Глушакова и Дмитрия Комбарова с ФК «Спартак» подписаны до июня 2020 года, Ещенко - до июня 2019 года. Контракт Кирилла Комбарова с клубом «Арсенал» заканчивается в июне 2019-го. Березуцкие объявили о завершении карьеры летом 2018 года.