Умер дед Хабиба Нурмагомедова
Ушел из жизни дед непобедимого российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Магомед. Об этом на страницах своего Instagram сообщил менеджер спортсмена.
Седьмого октября он провел один из своих самых важных поединков с ирландцем Конором Макгрегором. Титульный бой состоялся на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В четвертом раунде россиянину удался удушающий прием, и его соперник капитулировал.
Радость от победы была омрачена инцидентом, который произошел сразу после окончания поединка. Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и накинулся на одного из тренеров ирландского спортсмена. Якобы тот в течение всего боя провоцировал и оскорблял его.
В итоге чемпионский пояс бойцу вернули, но оштрафовали на четверть миллиона долларов. На этом фоне отношения между Хабибом Нурмагомедовым и руководством UFC испортились. Последним громким заявлением российского бойца стал вызов на ринг американского боксера Флойда Мейвезера.