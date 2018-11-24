Факел с огнем зимней Универсиады-2019 прибыл в Приморье

Огонь зимней Универсиады-2019 прибыл из Екатеринбурга во Владивосток. Старт пробегу огня Универсиады дал министр спорта России Павел Колобков, специально прилетевший на Дальний Восток. А первым факелоносцем стал врио губернатора края Олег Кожемяко.

Факел пронесли по улицам города, а затем принесли в кампус Дальневосточного университета на острове Русский. Отсюда огонь отправится дальше – в Иркутск, Красноярск и еще 29 городов по всей России.

Обогнув всю страну, 1 марта 2019 года факел прибудет в Красноярск, где и состоится Универсиада. Ожидается, что в ней примут участие три тысячи спортсменов из 60 стран мира. Участники соревнований разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек. Россия примет Универсиаду в третий раз.