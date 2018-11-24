УЕФА наказала ЦСКА за поведение фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил наказать столичный ЦСКА после гостевой игры группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) с итальянской «Ромой».

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте организации, фанатов «красно-синих» обвиняют в блокировке лестничных проходов, а также в использовании пиротехнических средств и бросании предметов на футбольное поле.

По решению УЕФА армейцам придется закрыть секторы D123 и D124 в следующем домашнем матче ЛЧ с чешской «Викторией». Кроме того, ЦСКА придется заплатить штраф в размере €44 тыс.

Ранее сообщалось, что фанаты московского ЦСКА атаковали гостиницу, в которой находились болельщики итальянской «Ромы», прибывшие на игру любимой команды в российскую столицу. Видео инцидента было опубликовано в Сети.