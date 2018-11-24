Медведева прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Евгения Медведева недовольна своим выступлением в короткой программе на шестом этапе серии Гран-при во Франции. Об этом она заявила во время общения с журналистами.

«Недовольство именно собой - не местом и чем-либо еще, а именно собой», - рассказала спортсменка.

Медведева также сообщила, что последние недели она тренировалась в два раза больше обычного.

«Много человек мне говорили, что успех быстро не приходит. Придется маленькими шагами добиваться его. Я готова к этому. Тем не менее все равно я тот человек, который хочет все и сразу», - подчеркнула фигуристка.

Ранее стало известно, что Евгения Медведева заняла третье место после короткой программы на этапе Гран-при во французском Гренобле.