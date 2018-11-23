Стало известно, что сказал Путин Нурмагомедову после победы над Макгрегором

Соавтор автобиографической книги «Khabib Time» российского бойца Хабиба Нурмагомедова Заур Курбанов рассказал, что спортсмену позвонил президент РФ Владимир Путин после победы Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщил портал Sports24.

Он сказал, что история о звонке Путина Хабибу есть в книге. Путин смотрел бой с Макгрегором. Позже он позвонил российскому спортсмену и поделился, что переживал за него. Также президент посоветовал не поддаваться на провокации. Кроме того, он дал бойцу номер телефона, по которому тот может позвонить в любой ситуации, и пригласил к себе в гости.

Соавтор книги подчеркнул, что «это были слова мужика».

Напомним, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором за титул чемпиона UFC состоялся 8 октября. Победил россиянин. Автобиографию Нурмагомедова представят 26 ноября.