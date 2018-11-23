Правила футбола могут изменить

Спортивные чиновники предложили играть в футбол по новым правилам. О кардинальных изменениях речь не идет, члены Международного совета футбольных ассоциаций хотят лишь внести дополнения к уже действующему порядку. На последнем заседании эксперты, регулирующие введение новых и соблюдение принятых ранее правил, озвучили перечень наиболее вероятных новелл.

Теперь в случае замены игрок команды не сможет тянуть время и уходить с поля вразвалку. По новым правилам он обязан максимально быстро покинуть газон, пройдя через ближайшую боковую или лицевую линию.

В Международном совете футбольных ассоциаций не забыли и о вратарях. Теперь во время исполнения пенальти им позволено оставлять на линии ворот лишь одну ногу. По старым нормам голкипер был обязан стоять на ней обеими. К тому же, предложено более детально прописать, в каких случаях при попадании мяча в руку в пределах штрафной эти пенальти будут назначаться.

При свободном ударе от ворот игрокам будет позволено разыгрывать мяч в пределах собственной штрафной.

Одна из самых спорных инициатив касается желтых карточек. С их помощью арбитры наказывают провинившихся игроков. Теперь «горчичник» может получить не только футболист или тренер, но и любое официальное лицо команды. Наказание последует за неподобающее поведение, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отдельно прописаны возможные изменения в правила исполнения послематчевых пенальти. Эта футбольная лотерея нередко украшает финальные матчи крупных турниров и не только.

Предложено отказаться от привычной схемы исполнения ударов, когда игроки делают это не поочередно, а по так называемой схеме «АВ-АВ».