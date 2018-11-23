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IFAB может изменить правила футбола

Роман Захаров
01:57 23.11.2018
Совет IFAB, где рассмотрят возможные изменения в правилах игры, состоится весной следующего года.
IFAB может изменить правила футбола
Фото: Александр Вильф, РИА Новости, Григорий Сысоев, РИА Новости

В правила футбола в скором времени могут быть внесены изменения. Об этом информирует Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Как сообщается на сайте организации, если изменения будут приняты, то игроки, которых заменяют, должны будут уходить с поля через ближайшую боковую или лицевую линию. Также голкиперы смогут оставлять на линии ворот только одну ногу во время исполнения пенальти (в настоящий момент на линии должны находиться обе ноги вратаря - прим. ред.). Кроме того, в совете рекомендовали ввести возможность показывать красные и желтые карточки должностным лицам команд за недостойное поведение.

Помимо этого, свободный удар от ворот можно будет разыгрывать в пределах штрафной площади. Также может быть принято решение отказаться от измененного порядка исполнения послематчевых пенальти, при котором команды исполняли бы 11-метровые не поочередно.

Еще планируется рассмотреть вопрос более детального пояснения случаев попадания мяча в руку в штрафной площади, за которые будут назначаться пенальти.

Отметим, что совет IFAB, где рассмотрят вышеперечисленные изменения в правилах, состоится в марте 2019 года.

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