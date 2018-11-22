Госдума одобрила законопроект о безвизовом въезде футбольных болельщиков

Законопроект о безвизовом въезде болельщиков UEFA Евро-2020 по футболу в России прошел первое чтение в Госдуме. Сообщение об этом размещено на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания РФ.

Законопроект предусматривает въезд спортивных болельщиков по действующим документам, удостоверяющим личность. Волонтеры UEFA смогут пересечь российскую границу, предъявив обыкновенную гуманитарную визу.

За организаторами турнира закрепляется право реализации и использования входных билетов на матчи чемпионата. Законопроект обязывает контролирующие государственные органы регулировать стоимость гостиничного обслуживания. Это поможет избежать необоснованно высоких цен на проживание во время приезда иностранных гостей.

Чемпионат Европы - 2020 впервые в своей истории пройдет на территории сразу 13 стран. В России футбольные матчи примет арена в Санкт-Петербурге. В опубликованном документе особо отмечается, что никакой дополнительной подготовки для этого не требуется. Будет задействована готовая и успешно испытанная инфраструктура чемпионата мира по футболу, который прошел в России этим летом.

Второй законопроект предусматривает налоговые льготы в отношении НДФЛ и налогов физических лиц, на прибыль организаций, госпошлин, транспортного налога, уплаты страховых взносов.

Важно отметить, что льготы по уплате налога на доходы физических лиц и страховых взносов касается только иностранцев и лиц без гражданства, которые будут задействованы в проведении UEFA Евро-2020.

Второй законопроект носит временный характер и будет применяться до 31 декабря 2020 года.