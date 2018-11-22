В своем последнем интервью Шумахер рассказал, как достичь успеха

В Интернете появилось последнее интервью прославленного триумфатора гонок «Формула-1» Михаэля Шумахера перед тем, как он получил злополучную травму головы. Ролик, в котором семикратный чемпион рассказал о своей самой эмоциональной победе, датирован октябрем 2013 года.

Пилот вспомнил о гонке 2000-го года, победа в которой принесла ему и его команде Ferrari первый за 21 год кубок.

Однако, как оказалось, будучи ребенком, Шумахер восхищался вовсе не гонщиками, а футболистами. В частности, его кумиром был вратарь сборной ФРГ по футболу Херальд Антон Шумахер. Лучшим же среди пилотов «Формулы-1» и самым достойным соперником Михаэль назвал финна Мику Хаккинена, который дважды становился победителем в гонках.

«Как по мне, успех в любом случае и в любой жизненной ситуации зависит от командной работы. Ты сам можешь многое сделать, но с командой ты будешь намного сильнее», — сказал Шумахер, отвечая на вопрос о природе «Формулы-1».

Напомним, один из самых исторически значимых гонщиков, чье имя стало нарицательным, получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в 2013 году. Впавшего в кому пилота госпитализировали и провели несколько операций. В данный момент Шумахер проходит восстановительные процедуры, в которых ему помогает его семья.