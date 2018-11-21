Дзюбу признали лучшим футболистом сборной в Лиге наций

Нападающего Сборной России по футболу Артема Дзюбу признали лучшим игроком команды в матчах Лиги Наций согласно результатам голосования болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба российской сборной.

Платежная система «Мир», которая является официальным партнером сборной России по футболу, провела голосование, в котором болельщики должны были выбрать лучшего игрока в каждом матче турнира. Лидером первого этапа голосования стал Марио Фернандес, а на второй фазе лучшим признали Артема Дзюбу. Финальная часть голосования прошла во время заключительного матча сборной России с командой Швеции. В ней также победил Дзюба. Всего за футболиста проголосовало 739 тысяч человек.

В качестве награды спортсмен получил памятный кубок с пожеланиями от болельщиков из рук победителя футбольной викторины от платежной системы «Мир» Александра Шутова из Санкт-Петербурга.