Сборная России по футболу попала во вторую корзину при жеребьевке на ЧЕ-2020

Сборная России по футболу попала во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Состав всех корзин определился накануне, после заключительных матчей группового этапа Лиги наций. Команда Станислава Черчесова уступила шведам и не смогла пробиться в элитный дивизион. Играли на чужом поле в Стокгольме и проиграли со счетом 0:2.

Наша национальная команда не сыграет в одной группе со сборными Германии, Исландии, Боснии и Герцеговины, Украины, Дании, Швеции, Австрии, Уэльса и Чехии, которые также попали во вторую корзину, сообщает ТАСС.

Потенциальные соперники россиян расположились в оставшихся корзинах следующим образом:

1) корзина № 1 - Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша;

2) корзина № 3 - Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль;

3) корзина № 4 - Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия;

4) корзина № 5 - Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фарерские острова;

5) корзина № 6 - Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

При жеребьевке сборные будут разбиты на десять групп - по пять или шесть команд. Две лучшие из каждой группы напрямую отправятся в финальный турнир. Жеребьевка пройдет в Дублине 2 декабря. Проведение матчей отборочного турнира намечено на март, июнь, сентябрь, октябрь и ноябрь следующего года.

Еще четыре путевки на Евро разыграют между собой участники Лиги наций, не сумевшие квалифицироваться через отборочный турнир. Будущий чемпионат Европы станет первым футбольным первенством такого масштаба, которое пройдет не на территории одного или двух приграничных государств.

Игры состоятся на 12 стадионах в 12 городах. В Санкт-Петербурге болельщики увидят три матча группового этапа и четвертьфинал турнира.