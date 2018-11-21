Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление в бюстгальтере

Елизавета Туктамышева прокомментировала показанное впервые в Канаде показательное выступление, в финале которого она остается в одном бюстгальтере.

ЧП едва не случилось во время выступления. Спортсменка выступала в нижнем белье, и сверху на ней был надет лишь спортивный бюстгальтер. Однако от активного катания одна из застежек расстегнулась, и ситуация стала грозить фигуристке определенными последствиями. Тем не менее Елизавете повезло: вторая застежка оказалась крепче и, по словам спортсменки, бюстгальтер «отказался покидать свою хозяйку»

«В принципе я ожидала, что это показательное выступление принесет много положительных и отрицательных откликов. Но я ведь и выиграла тот этап Гран-при. Поэтому, можно сказать, что здесь всё вместе накопилось: и реакция на чисто спортивный успех, и реакция на тот номер», - цитируют фигуристку «Известия».

По мнению спортсменки, она хорошо откаталась, хорошо держит физическую форму и вообще ее популярность сегодня растет.