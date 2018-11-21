Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России в матче со Швецией

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал игру со шведами, которая закончилась со счетом 2:0. По его словам, поражение российских футболистов - это «пощечина».

«Может быть, это и хорошо, такая пощечина. Нужно выигрывать группу Б, чтобы попадать в А. Надеюсь, что теперь пройдем отбор и попадем на Евро», - сказал Дзюба.

По его словам, российские футболисты устали, однако «надо играть дальше».

«Мы восхищаемся европейскими командами, у них немножко менее энергозатратная игра. Тяжело в такой футбол играть, но он приносит плоды, поэтому нужно гнуть свою линию», - цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Он также объяснил, что сборная Швеции очень организована и «хороша с флангов и стандартов».

«Мы все это знали. Нельзя было уступить им именно в борьбе. В Калининграде выиграли ее и имели определенное преимущество. Здесь проиграли, и поэтому уступили. Соперник был лучше в этом компоненте, поэтому создавал моменты», - сказал Дзюба.

В заключение форвард все же отметил, что жалко, что сборная России проиграла шведам. Но, подчеркнул Дзюба, «проиграли по делу».

Ранее поражение России прокомментировал и наставник сборной Станислав Черчесов. По его словам, такой результат игры был «заслуженным».