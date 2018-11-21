Черчесов назвал заслуженным поражение сборной России от Швеции

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа Лиги наций. По его словам, такой результат не может быть обидным, поскольку он - «заслуженный».

«Нельзя назвать поражение обидным, так как оно заслуженное. Шведы играли более качественно. Не надо искать того, чего нет», - цитирует его слова ТАСС.

Черчесов отметил, что российской сборной «не хватило баланса» для победы, а подводя итоги, он назвал 2018-й год «хорошим».

«Мы провели хороший чемпионат мира, поделили очки с первым местом в Лиге наций, но не прошли дальше», - заключил Черчесов.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу шведов. Таким образом, российская команда заняла второе место в своей группе, но подняться в элитный дивизион турнира не смогла.